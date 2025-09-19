멕시코·캐나다 "USMCA 더 강하게…美와 파트너십 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카니 총리 "USMCA가 더 공정한 협정 되길 원해"

캐나다와 멕시코가 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)의 필요성을 재차 강조했다.

마크 카니 캐나다 총리(왼쪽)와 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령. 로이터연합뉴스

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 마크 카니 캐나다 총리는 18일(현지시간) 멕시코시티에서 정상회담을 하고 USMCA에 기반한 북미 산업 경쟁력 제고에 노력하기로 했다고 밝혔다.

셰인바움 대통령은 "멕시코와 캐나다는 USMCA를 더 강하게 유지하기로 뜻을 모았다"며 "양국은 상호 존중을 바탕으로 협력 관계를 이어갈 것"이라고 말했다.

카니 총리 역시 "캐나다와 멕시코는 미국과의 파트너십을 위해 노력하고 있다. USMCA가 더 공정하고 효과적인 협정이 되길 바란다"며 "이를 위해 무역협정 세부 사항에 대한 조정 방안을 모색할 수 있다"고 강조했다. 이어 "저와 셰인바움 대통령은 북미 경제를 부러움의 대상으로 만드는 데 기여한 협정(USMCA)에 전념하고 있다"며 "(최근) 미국 정부에서 USMCA 협의 절차를 공식 개시한 것은 긍정적 조처"라고 평가했다.

USMCA는 도널드 트럼프 미 행정부 1기인 2018년에 체결돼 2020년 7월에 발효됐다. 1994년의 북미자유무역협정(나프타·NAFTA)을 대체하는 것인데, 기본적으로 북미 3국 간 상품을 무관세로 수출입 하는 게 골자다.





USMCA는 16년의 협정 유효 기간에 6년마다 이행 사항을 검토하게 돼 있다. 그런데 트럼프 행정부는 2026년 예정된 첫 검토 시점을 맞아 탈퇴 여부를 고려하는 것으로 알려졌다. 이에 USMCA를 국가 통상 정책의 근간으로 삼고 있는 멕시코와 캐나다는 '북미 공급망을 국가별로 분리하는 것은 이미 불가능한 상황'이라며 미국과의 현상 유지에 안간힘을 쓰고 있다. 그러나 미국 정부는 캐나다·멕시코산 철강과 알루미늄에 50% 관세를, 일부 자동차 및 부품에는 25% 추가 관세를 부과하면서 "펜타닐 등 마약 유입을 차단하는 데 충분한 조치를 하지 않고 있다"고 주장했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

