정읍시, 22~26일 '정다운 할인 동행축제' 연다

샘고을 시장·중앙로·우암로·새암로서 진행

전북 정읍시가 지역 상권 활성화를 위해 오는 22일~26일까지 정다운 상권 일원에서 '2025 정다운 할인 동행축제'를 연다.

19일 시에 따르면 이번 행사는 샘고을시장, 중앙로, 우암로, 새암로에서 펼쳐지며, 중소벤처기업부가 주관하는 9월 동행축제와 연계한 대국민 소비 촉진 캠페인의 일환으로 진행된다.

동행축제 포스터. 정읍시 제공

축제 기간에는 상권을 찾은 시민과 관광객을 위한 다채로운 행사가 마련된다. 1만원 이상 구매 영수증을 제시하면 룰렛게임에 참여해 정읍샘샌드와 오샘보샘 굿즈 등 다양한 상품을 받을 수 있다.

또 고추장 만들기 등 체험 프로그램이 운영되고, 5,000원 이상 구매 고객에게는 경품 이벤트 참여 기회가 주어진다. 정다운상권 SNS 채널을 구독한 방문객들에게는 소정의 사은품도 증정한다.

시는 이번 행사를 통해 소상공인과 소비자가 함께 즐기며 상권의 활력을 되찾을 것으로 기대하고 있다.





이학수 시장은 "동행축제를 통해 지역 소비 촉진과 경제 활성화에 기여할 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"며 "정다운상권을 찾아주신 고객과 상인 모두가 행복해지는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

