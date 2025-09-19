홍천 무궁화수목원, 야간 운영 시작…"야간산책 함께 해요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 홍천 무궁화수목원이 19일부터 10월 12일까지 매주 금, 토, 일 및 추석 연휴기간 18시부터 21시까지 3시간 동안 야간 운영을 진행한다.

홍천 무궁화수목원, 야간 운영. 홍천군 제공

수목원 입구와 무궁화의 집을 비추는 은은한 투광조명을 밝혀 아름다운 수목원의 야간 풍경을 감상할 수 있도록 했다.

특히, 포토존으로 인기인 무궁화의 집으로 가는 100m의 돌담길은 루미스톤과 블랙라이트 조명을 활용해 은하수를 걷는 듯한 느낌을 연출했다.

또한, 무궁화수목원 내 주 산책로 280m 구간에는 파스텔톤 컬러 투광기와 레이저 등을 이용한 조명 연출로 다채로운 숲의 모습에 화려한 빛의 색을 입혀 야간 산책 시 단조로울 수 있는 야간 숲에 생기를 불어넣어 수목원 방문의 재미를 더한다.





홍천 무궁화수목원, 야간 운영. 홍천군 제공

홍천 무궁화수목원은 국내 최초로 무궁화를 테마로 조성한 공립수목원으로 무궁화를 보존하고 남궁억 선생의 무궁화 사랑을 기리기 위하여 2017년 정식 개장했으며, 남궁억 광장, 무궁화 품종원, 무궁화 미로원 등 16개의 주제원을 비롯한 숲속 산책로 등이 조성되어 계절별로 다양한 볼거리를 제공하고 있다.





