경기소방, 2년 연속 '소방동요 경연대회' 초등부 대상…분당 미금초

경기도소방재난본부가 '제26회 전국 119소방동요 경연대회'에서 초등부 2년 연속 대상과 유치부 금상을 동시에 수상했다.

도 소방재난본부는 지난 17~18일 경남 창원 마산로봇랜드 컨벤션센터에서 유치부 19팀, 초등부 17팀 등 전국 36팀이 참가한 가운데 열린 대회에서 성남 미금초등학교는 뛰어난 곡 해석력과 참신한 연출로 관객을 압도하며 대상(교육부장관상)을 차지했다고 19일 밝혔다. 또 유치부 경연에서는 시흥 해오름유치원이 맑고 순수한 음색과 안정된 무대 매너로 금상(한국소방안전원장상)을 받았다.

분당 미금초등학교가 전국 119소방동요경연대회에서 초등부 금상을 수상한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도소방재난본부 제공

특히 도 소방재난본부는 지난해에 이어 2년 연속 초등부 대상을 수상하게 됐다.

김재병 도 소방재난본부장은 "도내 치열한 예선을 거쳐 전국에서 최고 성과를 거둔 것은 아이들의 노력과 열정이 만든 값진 결실"이라며 "아이들의 노래가 곧 안전문화의 울림이 되어, 경기도가 전국 안전교육의 모범이 되도록 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.





전국 119소방동요 경연대회는 어린이들이 노래를 통해 자연스럽게 소방안전의 가치를 배우고, 가족과 지역사회로 안전문화를 확산하는 취지로 매년 개최되고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

