민형배 "공공도서관 수도권 편중 심각"

지역별 시설 불균형…광주 2% 불과

"문체부, 이용자 수 맞춰 확대해야"

민형배 더불어민주당 의원.

전국 공공도서관의 절반가량은 수도권에 집중돼 있으며, 각 지역별 시설 수와 이용자 수 불균형도 뚜렷한 것으로 나타났다.

19일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 문화체육관광부로부터 제출받은 '2024 전국 문화기반시설 총람' 자료에 따르면 전국 공공도서관 1,296개 중 589개(45%)가 수도권에 소재한 것으로 집계됐다. 2개 중 1개는 수도권에 있는 셈이다. 광주에는 30개뿐으로, 전국 대비 2% 수준에 그쳤다.

지역별 공공도서관 수는 경기도가 323개(24.9%)로 가장 많았고, 서울 212개(16.4%), 경남 79개(6.1%), 전남 77개(5.9%), 경북 74개(5.7%), 강원 69개(5.3%), 전북 67개(5.2%) 순으로 뒤를 이었다. 광주는 30개(2.3%)로 전국 평균에도 못 미쳤다.

지역별 이용자 수 격차도 컸다. 경기도가 6,665만명으로 가장 많았고, 서울 5,225만명, 경남 1,382만명, 부산 1,105만명, 인천 1,053만명 순으로 나타났다. 반면, 세종은 도서관 수(16개)와 이용자 수(154만명) 모두 가장 적었다.

지역별 공공도서관 이용자 수와 시설 수가 불균형한 곳도 있었다. 부산은 이용자 수 4위지만 시설 수는 9위에 머물렀고, 전남은 시설 수는 4위지만 이용자 수는 8위로 집계됐다.

광주의 경우 최근 3년간 도서관 이용자는 매년 늘고 있지만, 운영 예산은 오히려 줄어들고 있다. 2022년 162억2,400만원에서 2023년 143억5,700만원, 2024년 115억7,200만원으로 감소했다.





민 의원은 "지식과 문화를 이웃과 함께 나누는 공공도서관의 가치는 시대가 변해도 달라지지 않는다"며 "문체부는 이용자 수와 지역 균형을 고려해 공공도서관을 적극 확충해야 한다"고 지적했다. 이어 "내년도 정부안에 '국회도서관 분관 건립 용역비' 일부가 반영된 만큼 광주 분관 유치를 위해 국회 차원에서 적극 지원하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

