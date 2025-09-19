[특징주]신세계, 13일 연속 상승…20만원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계가 13일 연속 상승세를 지속하며 장중 20만원을 돌파했다.

19일 오전 9시46분 현재 한국거래소에서 신세계는 전일 대비 6100원(3.13%) 오른 20만1000원에 거래되고 있다. 장중 20만7000원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다.

실적 개선 기대감에 호텔신라의 인천공항 면세점 철수 결정이 주가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.

전일 호텔신라는 신라면세점의 인천공항 면세점 DF1권역 사업권을 반납하기로 결정했다고 공시했다. 유정현 대신증권 연구원은 "호텔신라의 인천공항 DF1 영업중단 결정은 국내 면세업계에 전반적으로 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 "남은 사업자인 신세계 입장에서는 더 유리한 협상 카드를 확보하게 됐다고 판단되며 주가에 긍정적으로 작용할 것"이라고 말했다.





또한 면세점은 하반기 수익이 개선될 것으로 전망되고 있다. 유 연구원은 "신세계 면세점 사업부는 상반기까지 적자를 면치 못했으나 올 연말까지 공항점 임차료 감면 효과가 지속되고 부산점 구조조정 효과와 시내점 경쟁 완화로 영업이익은 하반기 개선세가 뚜렷할 것"이라며 "하반기 면세점 실적 회복이 전사 실적에 크게 기여할 것"이라고 전망했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

