정문철 KB라이프 사장 "청소년 도박 문제, 사회 전체가 책임감 갖고 해결해야"

정문철 KB라이프 사장이 청소년 불법 도박 예방을 위한 릴레이 캠페인에 동참했다고 19일 밝혔다.

이번 챌린지는 서울경찰청 주관으로 지난 3월부터 시작된 범사회적 캠페인의 일환이다. 청소년들이 불법 도박의 유혹에 노출되지 않도록 사회적 관심을 높이고 예방의 필요성을 알리는 데 목적이 있다.

이 캠페인은 참여자가 청소년 도박 예방 메시지가 담긴 인증사진을 촬영하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다. 정문철 사장은 지난달 19일 이환주 KB국민은행장의 지목을 받아 챌린지에 참여했다. 정 사장은 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 슬로건이 담긴 인증사진을 통해 릴레이 캠페인을 이어갔다. 해당 사진은 KB라이프 공식 인스타그램 계정에서도 확인할 수 있다.

정 사장은 다음 릴레이 참여자로 김철주 생명보험협회장과 김태훈 뱅크샐러드 대표이사를 지목했다.





정 사장은 "청소년 도박 문제는 특정 개인이나 집단의 문제가 아니라 우리 사회 전체가 함께 책임감을 가지고 해결해야 할 중대한 과제"라며 "대한민국 미래 세대를 이끌어 갈 청소년들이 건전한 가치관을 가지고 건강하게 성장할 수 있도록 진심을 담아 응원하겠다"고 말했다.

정문철 KB라이프 사장이 직원들과 함께 ‘청소년 도박 근절 캠페인’에 동참하고 있다. KB라이프

최동현 기자 nell@asiae.co.kr

