매일유업 상하치즈, 후레쉬치즈 4종 패키지 디자인 리뉴얼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신선함 강조한 색상과 디자인 적용

투명 캡 적용으로 보관·식별 편의성 개선

매일유업은 치즈 전문 브랜드 상하치즈가 후레쉬치즈 대표 4종의 패키지 디자인을 리뉴얼했다고 19일 밝혔다.

리뉴얼된 제품은 '후레쉬 모차렐라', '후레쉬 모차렐라 보코치니', '후레쉬 리코타', '그릭 리코타' 등이다. 상하치즈는 2006년 후레쉬 모차렐라를 시작으로 리코타치즈, 보코치니 등을 출시했다.

매일유업 상하치즈 후레쉬 치즈 4종 리뉴얼 제품. [사진=매일유업 제공]

AD

후레쉬 치즈 4종의 새로운 패키지 디자인은 신선함을 강조한 하늘색 바탕에 전통적으로 치즈 제조 시 원유에서 유청을 분리하기 위해 사용하는 면보 패턴을 패키지 디자인에 구현해 후레쉬 치즈의 정통성을 시각적으로 표현했다. 특히 후레쉬 모차렐라와 보코치니는 실제 치즈 이미지를 활용해 직관성을 더했으며, 각각의 제품명도 더욱 선명하게 표기해 소비자들이 한눈에 종류를 파악할 수 있도록 했다. 또한 4종 제품 모두 투명 캡(뚜껑)을 적용하여 사용 후 보관의 편의성을 크게 높였다.

후레쉬 모차렐라와 보코치니는 저온 숙성 방식을 통해 영양 손실을 최소화하는 제조 설계와 스트레칭 공법을 사용했다. 후레쉬 모차렐라는 100g 용량 한 통에 단백질 19g, 칼슘 650㎎이 담긴 고단백·고칼슘 제품이다. 후레쉬 모차렐라 보코치니는 이탈리아어로 '작은 한 입'이라는 뜻으로, 한입에 먹기 좋은 크기의 모차렐라 치즈다.

후레쉬 리코타는 2016년에 처음 선보인 제품으로 기존 이탈리아 전통 제조 방식을 바탕으로 한국인 입맛에도 잘 맞는 레시피로 재탄생했으며, 보존료·안정제·색소 무첨가로 '3무(無)' 원칙을 지켰다. 그릭 리코타는 바이오 그릭요거트를 넣어 입안에서 부드럽게 퍼지는 산뜻한 맛이 특징이다.





AD

매일유업 상하치즈 관계자는 "이번 리뉴얼은 단순히 포장 디자인을 바꾸는 것을 넘어, 상하치즈가 추구하는 신선함과 정통성의 가치를 고객들이 시각적으로 느끼고 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"면서 "건강을 위해 후레쉬 치즈를 활용한 식단을 즐기는 사람들이 늘어난 만큼, 건강과 맛 모두 중시하는 소비자들에게 큰 호응을 얻을 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>