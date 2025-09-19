경과원 "경기도 산업 자동차·바이오·SW 등 다극체제로 전환"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 산업이 반도체 중심의 단일 구조에서 바이오, 자동차, 소프트웨어를 중심으로 한 다극 체제로 빠르게 전환하고 있는 것으로 나타났다.

경기도경제과학진흥원은 19일 '경기도 산업, 어디로 흘러가나: 도내 상장기업의 2018년 이후 변화와 재편의 방향' 보고서를 통해 최근 7년간 경기도 산업은 양적 성장과 함께 지형 변화가 이뤄지고 있다고 밝혔다.

이번 보고서는 2018년과 2025년 두 시점의 도내 코스피·코스닥 상장기업을 조사해 경기 산업의 재편 변화를 종합적으로 살펴봤다.

보고서에 따르면 상장기업 수는 576개에서 771개로 33.9% 늘었다. 총매출액은 375조6000억원에서 504조3000억원으로 34.3%, 자산은 498조5000억원에서 890조9000억원으로 78.7% 증가했다.

그러나 영업이익은 같은 기간 73조2000억원에서 47조원으로 35.8% 줄었다. 이는 전체 상장사 매출의 절반 이상을 차지하는 반도체 산업 영업이익이 호황기였던 2018년에 비해 47.0% 줄어든 데 따른 것으로 풀이된다.

보고서는 바이오·자동차·소프트웨어 등 '차세대 트로이카' 산업의 성장세에 주목했다.

바이오·헬스케어 산업 매출은 128.7%, 영업이익은 158.6% 증가했다. 자동차 및 부품 산업의 영업이익은 231.5% 급증했다. 소프트웨어 산업도 매출 128.8%, 영업이익 47.8% 증가했다.

전체 상장기업 수의 제조업 비중은 73.6%에서 72.2%로 소폭 감소했으며 정보통신업은 6.9%에서 9.1%로, 전문·과학 및 기술 서비스업은 3.3%에서 5.6%로 증가했다.

경기도경제과학진흥원이 19일 발간한 '경기도산업 어디로 흘러가나 도내 상장기업의 2018년 이후 변화와 재편의 방향' 보고서

AD

기업 규모별 분석에서는 중견기업이 매출 37.5%, 영업이익 14.0%, 당기순이익 41.2% 증가한 것으로 분석됐다.

반면 중소기업은 기업 수와 고용은 각각 54.1%와 55.8% 늘었지만, 영업이익이 적자로 전환되는 등 경영난에 직면하고 있는 것으로 조사됐다.

보고서는 경기도 산업 발전을 위해 ▲차세대 트로이카 산업 집중 육성 ▲기업 규모별 성장 사다리 복원 ▲주력 산업 고도화와 위기 산업 연계 지원이 필요하다고 제언했다.





AD

김현곤 경과원장은 "이번 분석은 경기도 산업이 반도체뿐 아니라 바이오, 자동차, 소프트웨어라는 새로운 성장 엔진을 장착해야 하는 변곡점에 있음을 보여준다"며 "앞으로도 중소기업의 질적 성장과 신산업 전환이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 정책 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>