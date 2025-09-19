[특징주]카카오, 카톡 개편에 실적 성장 기대감…5%대↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오가 19일 장 초반 강세다. 메신저 중심의 카카오톡 구조를 소셜 플랫폼으로 바꾸기 위한 대대적인 앱 개편을 앞두고 투자자 관심이 몰린 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시29분 기준 카카오는 전 거래일 대비 3300원(5.10%) 오른 6만8000원에 거래되고 있다.

AD

카카오는 오는 23일부터 사흘간 개발자 콘퍼런스 '이프카카오'를 열고 카카오톡 개편 및 신규 인공지능(AI) 서비스, 오픈AI 공동 제품 등을 발표할 계획이다.

가장 큰 관심은 오픈AI와의 협업 결과물로 카카오톡에 챗GPT 기반 기능이 도입되며 'AI 대중화'에 속도가 붙을 것으로 업계에서는 예상하고 있다.

카카오는 이번 이프카카오를 통해 친구탭을 '소셜 피드' 중심으로 오픈채팅탭은 '숏폼 콘텐츠 허브'로 각각 전환하는 카카오톡 개편안을 공개한다. 내부적으로는 카카오톡 이용자 체류시간을 20% 이상 늘리고 피드형 광고 중심의 신규 수익모델을 안착시켜 4분기 톡비즈 매출 반등을 노린다는 계획이다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "톡 개편에 따라 4분기부터 체류시간 증가와 광고 매출 상승 기대되고, 오픈AI와의 제휴를 통한 챗GPT 탑재는 AI 기반의 모바일 플랫폼으로 경쟁력 레벨업이 예상된다"고 설명했다.





AD

안 연구원은 "탭 개편과 챗GPT 탑재는 카카오톡의 트래픽 증가와 광고 매출 상승으로 이어질 전망"이라면서 "카카오의 2026년 광고 매출은 전년 대비 14% 성장한 1조4500억원을 예상한다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>