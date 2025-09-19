[특징주]에스투더블유, 코스닥 상장 첫날 '따블'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장 초반 100% 넘게 상승

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 '에스투더블유(S2W)'가 코스닥 상장 첫날 장 초반 100% 넘게 뛰며 따블(공모가 대비 2배 상승) 달성에 성공했다.

19일 오전 9시 13분 기준 S2W 주가는 공모가(1만3200원) 대비 101.89% 높은 2만6650원을 나타내고 있다. 주가는 2만6000원으로 출발해 장중 한때 2만7700원까지 치솟았다.

2018년에 설립된 S2W는 그간 다크웹, 가상자산 등의 특수 목적 빅데이터 수집·분석, 산업 특화 AI, 멀티도메인 지식그래프 등의 AI 기술이 융합된 '멀티도메인 교차분석 기술'을 활용해 국가안보와 기업 보안, 비즈니스 생산성 강화를 아우르는 AI 솔루션을 개발 및 제공해왔다.

이를 통해 인터폴(INTERPOL)을 비롯한 국제기구와 해외 정부기관, 금융·통신·제조·정보기술(IT) 등 전 산업군의 선도기업들을 고객으로 확대하며 공공과 민간을 아우르는 사업 확장성과 기술 범용성을 입증했다.

에스투더블유는 앞선 수요예측에서 약 1145 대 1의 경쟁률을 기록하고 공모가를 희망 밴드 최상단인 1만3200원으로 확정했다. 일반청약에서는 약 1973 대 1의 경쟁률을 기록하며 5조1400억원 이상의 증거금을 모았다.





S2W는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 해외법인 신설, 글로벌 브랜딩 강화, 데이터센터(IDC) 건립 등의 글로벌 비즈니스 기반 구축에 적극 활용할 예정이다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

