대전시, '2차 민생회복 소비쿠폰' 1인당 10만원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 22일부터 접수 시작

대전광역시 전경(사진=모석봉 기자)

AD

대전시가 오는 22일부터 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청을 받는다. 이번 2차 지급은 시민의 90%에게 1인당 10만 원을 지급한다.

지원 대상은 올 6월 18일 기준 주민등록 세대별 구성원을 기준으로 소득 하위 90%까지다. 다만, 고액 자산가 가구는 우선 제외된다. 구체적으로 ▲2024년 재산세 과세표준 합계액 12억 원 초과 ▲2024년 귀속 금융소득 합계액 2000만 원 초과 가구는 지급 대상에서 제외된다.

건강보험료를 기준으로 최종 선정되며, 1인 가구는 직장가입자 기준 연 소득 약 7500만 원 수준(건강보험료 22만 원)을 적용한다. 맞벌이 등 다소득원 가구는 가구원 수를 1명 추가한 기준으로 산정해 형평성을 고려했다.

신청 기간은 22일부터 10월 31일까지로, 신청일 다음 영업일에 충전돼 바로 사용할 수 있다. 지급된 소비쿠폰은 11월 30일까지 사용 가능하며, 기한 내 사용하지 않으면 자동 소멸한다.

신청 초기에 발생할 수 있는 접속 장애를 방지하기 위해 22일부터 26일까지는 출생연도 끝자리 기준 요일제 신청을 운영한다. 이후 27일부터는 모든 시민이 자유롭게 신청할 수 있다.

지급 수단은 1차와 동일하다. ▲신용카드 ▲체크카드 ▲대전사랑카드 ▲선불카드 중 선택할 수 있다. 신용·체크카드는 카드사 홈페이지·앱 또는 제휴 은행 영업점에서 신청하며, 대전사랑카드는 전용 홈페이지·앱과 하나은행 영업점에서 신청할 수 있다.

온라인 신청이 어려운 시민은 관할 동 행정복지센터에서 선불카드로 신청할 수 있다.

성인은 개인별 신청이 원칙이고, 미성년 자녀는 세대주가 신청한다. 다만, 세대주가 없거나 세대주와의 관계가 '동거인'으로 기재된 경우에는 미성년자 본인이 직접 신청할 수 있다.

소비쿠폰은 대전시 관내 연 매출 30억 원 이하 소상공인 점포에서만 사용할 수 있다. 대형마트, 백화점, 온라인 쇼핑몰, 유흥업소 등에서는 사용할 수 없다.

특히 이번 2차 지급부터는 지역소비자생활협동조합(생협) 매장도 사용처에 포함됐다. 이는 친환경 농산물 소비 확대 등 공익적 성격을 고려한 조치로, 연 매출 30억 원을 초과하더라도 사용할 수 있다.

대전시는 이번 2차 사업을 위해 지난 8월 28일 총 1085억 원(국비 1028억 원, 시비 57억 원, 운영비 0.1억 원)을 확보해 자치구에 교부 완료했다.

또, 스미싱 피해 예방을 위해 발송 문자에는 URL이나 링크를 포함하지 않으며, 신청·지급과 관련한 정확한 정보는 국민신문고와 관할 행정복지센터를 통해 확인할 수 있다.





AD

권경민 대전시 경제국장은 "이번 2차 소비쿠폰 지급이 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣고, 시민 생활 안정에 실질적 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 시민의 삶을 최우선으로 두고 민생 회복 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>