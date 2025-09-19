전남도, 전세사기 피해자 지원 행정력 모은다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전세사기 피해상담 확대 운영

주택도시보증공사 전문적 상담

전세사기 피해상담 확대 운영 홍보물. 전남도 제공

전라남도는 동부지역본부에서 운영 중인 전세 사기 피해상담을 확대 추진해 도민의 주거 안정을 지원하고 권리보호를 강화한다고 밝혔다.

전남도에 따르면 18일 현재 도내 전세 사기 피해 접수는 총 1,123건, 피해액은 1,037억 원에 달한다. 이 가운데 순천·광양 등 동부권 피해가 전체의 70% 이상을 차지하고 있다. 그러나 정부가 운영하는 전세피해지원센터는 서울·경기 등 6곳에만 설치돼 있다.

이에 전남도는 전세 사기 피해자 접근성을 높이고 주거 문제로 상담이 필요한 도민을 지원하기 위해 지난 4월부터 동부지역본부에 찾아가는 '주거복지센터-전세 사기 피해상담'을 운영 중이다.

매주 월요일 변호사·법무사·공인중개사와 센터 상담원이 참여해 전세 사기 관련 원스톱 상담을 진행해 왔다. 이번 확대 운영으로 상담은 매월 1·3주 목요일(오후)과 금요일(오전)에도 추가 진행된다.

특히 전남도가 지난 1년 동안 국토교통부와 주택도시보증공사에 전문인력 파견을 지속해서 요청해 주택도시보증공사(HUG)의 전세 사기 피해 전담 기구인 서울 경·공매 지원센터 전문인력도 새롭게 참여한다.

주택도시보증공사에선 피해확인서 발급, 경·공매 절차 안내, 보증금 반환 청구 등 지원제도 관련 맞춤형 상담을 제공할 예정으로, 보다 전문적이고 체계적인 상담을 받을 수 있게 됐다.

곽춘섭 전남도 건축개발과장은 "이재명 정부의 국정과제에도 '전세 사기 사전예방 강화'가 포함돼 있다"며 "주택도시보증공사와 함께 도민의 안심 계약을 지원하고, 피해 예방을 위해 지속해서 교육과 홍보를 강화하겠다"고 말했다.





한편 전남도는 올해 1,355명의 청년, 대학생 등을 대상으로 전세 사기 예방 교육을 10회 실시했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

