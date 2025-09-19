'5%대 금리' 에코프로 PRS 인기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자회사 에코프로비엠 주식이 기초자산

당초 7000억보다 물량 늘어날 듯

에코프로, 주가 상승에 강한 자신감

에코프로가 자회사 에코프로비엠 주식을 기초자산으로 발행하는 주가수익스와프(PRS)가 인기다. 업계에서는 당초 PRS 규모가 7000억 원 수준으로 알려졌지만, 증권사들의 참여 여부에 따라 규모가 늘어날 전망이다.

PRS는 계약 기간이 끝난 뒤 자회사 주식의 주가 변동분을 정산하는 파생상품 계약이다. 주가가 오르면 투자자가 기업에 차익을 지급하고, 주가가 내려가면 기업이 손실을 보전해야 한다. PRS는 회계상 차입금으로 인식되지 않고 파생상품부채로 처리돼 부채비율에 영향을 덜 주는 장점이 있지만, 주가 변동 위험을 기업이 부담해야 하는 점이 리스크다.

증권업계에서는 금리가 에코프로 2년 민평금리(4.8%)에 1% 미만의 금리를 더해 5%대로 정해질 것으로 보고 있다. 타사 PRS가 통상 민평금리에 1%가 넘는 금리를 붙이는 것과 비교하면 양호한 수준이라는 게 업계 중론이다.

PRS 거래에 참여를 희망하는 증권사 수요도 점차 늘고 있는 것으로 전해졌다. 투자자 입장에서는 원금 손실 위험 없이 안정적으로 수수료 이익을 얻을 수 있고, 에코프로는 주가 상승에 대한 강한 자신감을 갖고 있어 매매 계약 협상이 활기를 띨 것으로 전망된다.

에코프로가 자금조달 방식으로 PRS를 택한 이유는 부채 규모를 더 늘리지 않는 선에서 현실적으로 대규모 자금을 조달할 수 있기 때문이다. 또한 유상증자와 달리 지분 희석을 피하면서 자금 조달이 가능하고, 주가 상승 시 차익까지 기대할 수 있다는 장점이 있어 PRS 방식을 택한 것으로 분석된다.

PRS의 경우 계약기간이 통상 1년이다. 하지만 에코프로 PRS는 2년 만기로 설정될 전망이다. 기관투자자 입장에서는 에코프로비엠의 시장 전망성을 긍정적으로 판단해 긴 호흡으로 투자에 참여한 것으로 풀이된다. 일반 주주 입장에서는 기관투자자들이 상대적으로 긴 계약 기간 동안 주식을 보유할 동인을 만들어 시장에 미치는 영향이 줄어든다는 점에서 이득이다.

이번 PRS 계약은 매각 대상 주식인 에코프로비엠 주식과 배당, 의결권까지 증권사가 가져갈 것이란 전망이 지배적이다. 이에 에코프로가 PRS 계약을 통해 향후 주가가 상승할 것이라는 확고한 비전을 시장에 내비쳤다는 해석이 나온다.

회사 관계자는 "이번 PRS 조달 자금으로 인도네시아 신규 산업단지에 조성하는 통합 양극소재 프로젝트를 가속화할 예정"이라며 "인도네시아 제련사업을 추가 확장하고 이를 바탕으로 광물 단계부터 양극소재까지 밸류체인을 구축할 방침"이라고 설명했다.





AD

에코프로는 인도네시아 프로젝트를 통한 사업 구조 혁신과 그린에코니켈 제련소의 자회사 편입, 지주사의 자체 사업(광물 투자)으로 매출과 영업이익 실현 등 올해 들어 이어진 흑자 기조를 계속 이어나갈 것으로 보인다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>