농협은행, 이스틸포유와 공급망금융 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"철강산업 지원으로 생산적 금융 확대"

NH농협은행이 18일 서울 중구 소재 본사에서 철강제품 온라인거래 플랫폼 이스틸포유(eSTEEL4U)와 철강업계 중소기업 자금지원을 위한 공급망금융 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이스틸포유는 포스코 계열 국내 최대의 철강제품 온라인 구매·판매 플랫폼으로 포스코가 생산한 제품을 비롯한 철강제품의 중개, 결제 등을 지원하며, 플랫폼의 회원사는 5000여개에 이른다.

농협은행은 이번 협약으로 이스틸포유 거래 중소기업에게 '철강 구매자금지원 대출서비스(당행 서비스명 IBF : IronBridge Finance)'를 제공할 예정이다.

18일 서울 중구 소재 농협은행 본사에서 엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장(오른쪽)과 김성식 이스틸포유 대표이사(왼쪽)가 공급망금융 업무협약을 체결했다. NH농협은행

AD

본 대출서비스는 구매기업이 이스틸포유에서 계약한 철강 구매대금을 최대 70% 한도로 90일까지 우대금리를 적용해 지원한다. 농협은행의 API를 활용해 대출 원스톱 신청, 정산 자동화 등 프로세스를 최적화하여 구매·판매 중소기업의 편의성 및 자금관리 혜택도 강화한다.





AD

농협은행 관계자는 "국가경제의 근간인 중소기업 지원을 위한 금융의 역할이 그 어느 때보다 중요하다"며 "농협은행은 임베디드금융에 기반한 생산적 금융을 지속 강화해 중소기업의 성장을 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>