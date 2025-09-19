신세계그룹, 중소협력사 납품대금 2000억원 조기 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이마트·신세계백화점·SSG닷컴 등 3개사 참여

1만700여개 협력사 대상

신세계그룹은 추석 명절을 앞두고 1만700여개 중소 협력회사에 대한 납품대금 약 2000억원을 조기 지급한다고 19일 밝혔다.

조기 지급에는 이마트와 신세계백화점, SSG닷컴 등 그룹 내 3개 사가 참여한다. 이들 사업자는 기존 정산일로부터 최대 15일 앞당긴 오는 30일에서 다음 달 1일 사이 협력회사에 대금을 지급할 계획이다.

신세계그룹은 최근 고금리 기조와 함께 명절을 앞두고 상여금, 원자재 구매 등으로 자금 수요가 집중되는 중소 협력회사들의 자금 운용에 실질적인 도움을 주기 위해 지급 시기를 앞당기기로 했다고 설명했다.

이마트와 신세계백화점은 2011년부터 동반성장펀드를 운영하며 협력회사가 낮은 금리로 자금 대출을 받을 수 있도록 돕는 등 상생을 위한 다양한 활동을 하고 있다.





신세계그룹 관계자는 "고금리와 고물가 등으로 어려움을 겪는 협력사들이 보다 안정적으로 자금을 운용할 수 있도록 중소협력사들의 납품대금을 앞당겨 지급한다"며 "앞으로도 협력사와의 상생을 위한 다양한 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.





