KIWOOM 미국고배당&AI테크 ETF, 23일 신규 상장

키움투자자산운용은 오는 23일 미국 고배당주와 AI 테크주를 결합한 'KIWOOM 미국고배당&AI테크 ETF'를 유가증권 시장에 신규 상장한다고 19일 밝혔다.

지난 2일 선보인 'KIWOOM 한국고배당&미국AI테크'에 이어 키움운용에서 두 번째로 출시하는 2세대 배당성장 ETF다. 미국 고배당주 집중투자를 통해 배당수익률을 극대화한 안정적 배당과 AI테크주의 성장성을 동시에 추구한다. 매월 말일을 기준으로 분배금을 지급하는 월배당 ETF다.

KIWOOM 미국고배당&AI테크 ETF는 미국고배당 TOP20 지수(70%)와 미국AI테크 TOP10 지수(30%)를 고정 비중으로 결합해 투자한다.

미국 고배당 TOP20 지수는 ▲유동시가총액 10억 달러 이상 ▲5년 연속 배당 지급 ▲최근 2년 연속 흑자 기업에서 투자 종목을 선별한다. 3년 평균 자기자본이익률(ROE)·부채 대비 운영현금흐름·12개월 모멘텀 항목에서 하위 25% 종목을 제거한 뒤 배당수익률 상위 20종목으로 구성된다. 여기에 배당수익률 가중 방식을 적용해 안정적인 현금흐름을 제공한다.

미국 AI테크 TOP10 지수는 ▲시가총액 100억 달러 이상 ▲3개월 평균 거래대금 100만 달러 이상 종목을 대상으로 자연어·키워드 분석을 활용해 AI 관련성이 높은 기술주를 선별한다. 그중 상위 10개 종목에 집중 투자해 고성장 잠재력을 담았다.

두 지수를 결합한 전략은 매월 7 대 3 고정 비중으로 리밸런싱을 실시해 AI테크주의 상승분을 고배당주 추가 매입에 활용한다. 이를 통해 늘어난 배당주 보유 수량은 배당금 규모 확대라는 구조적 배당성장 효과로 이어진다. 반대로 AI테크주가 하락할 경우에는 고배당주를 매도해 AI테크주를 저가 매수한다. 기존 배당성장 ETF가 기업의 경영성과나 배당정책에 의존해야 했던 한계를 극복한 새로운 형태의 배당성장 전략이다. 소수 종목의 고배당주에 집중적으로 투자함으로써 70%의 배당주 비중만으로도 약 3.7% 수준의 배당수익률을 기대할 수 있다. 배당성장주 투자에 대한 투자자의 눈높이를 맞췄다.

ETF는 미국 배당ETF 투자자 사이에서 널리 활용되는 '슈8큐2 전략(SCHD 80%+QQQ 20%)'을 개선한 상위호환적 성격의 ETF다. 기존 슈드 80% 큐큐큐 20%가 ETF 단위의 분산투자 구조였다면 KIWOOM 미국고배당&AI테크 ETF는 종목 차원에서 더욱 정교하게 설계했다.

슈드를 통한 100종목 분산투자 대신 배당수익률 상위 20종목에 집중해 고배당 매력을 극대화했고, 기술주 전반의 분산투자 대신 AI테크 대표 10종목에 집중해 성장성을 강화했다. 여기에 월간 7 대 3 고정비중 자동 리밸런싱을 통해 포트폴리오 관리의 편의성을 제공한다.

키움투자자산운용 관계자는"KIWOOM 미국고배당&AI테크 ETF는 미국 고배당주와 미국 기술주 소수 종목에 집중 투자하면서도 7 대 3 비중으로 분산 효과를 확보했다"며 "배당과 성장을 동시에 추구하는 효율적인 상품"이라고 말했다.





이어 "구조적 배당성장을 통해 강화된 배당성장률은 외국 납부세액으로 인한 배당금 감소 문제를 보완할 수 있다는 점에서 의미 있는 해결책이 될 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

