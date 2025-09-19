경기도, 20~21일 화성 정조효공원서 '인디뮤직페스티벌'

경기도의 대표적 가을 음악 축제인 '경기인디뮤직페스티벌 2025'가 20일 화성시 정조효공원에서 개막된다.
20일에는 김경호를 비롯해 자이언티, 비트펠라하우스, 노브레인, 내귀에 도청장치, 더 픽스, 심아일랜드, 캔트비블루, 향, 앤드오어 등 국내외 출연진이 무대를 꾸민다.
올해로 10주년을 맞는 인디스땅스의 결선도 치러진다. 결선에는 다다다(DADADA), 루아멜(LUAMEL), 비공정, 이젤(EJel), 테종 등 총 5팀이 올라왔다.
21일에는 에픽하이와 숀, 이디오테잎, KALA(일본), 황가람, 범진, 로맨틱펀치, 도쿄초기충동(일본), 슈퍼키드, 불고기디스코, 데카당, DrunkMonk(대만), 소소욘, 바키 등이 무대에 오른다.
이번 페스티벌의 총감독은 시나위 리더로 기타리스트 겸 작곡가인 신대철 씨가 맡았다.
관람석은 스탠딩존과 피크닉존, 파라솔존으로 구분 마련된다. 공연장 입구에는 식음료존(F&B존)이 개설 운영된다.
경기도는 페스티벌 관람객 편의를 위해 수원역, 병점역, 동탄역 등 인근 지하철역에서 30분~1시간 간격으로 무료 셔틀버스를 운행한다.
