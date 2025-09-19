경기도, 20~21일 화성 정조효공원서 '인디뮤직페스티벌'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도의 대표적 가을 음악 축제인 '경기인디뮤직페스티벌 2025'가 20일 화성시 정조효공원에서 개막된다.

20일에는 김경호를 비롯해 자이언티, 비트펠라하우스, 노브레인, 내귀에 도청장치, 더 픽스, 심아일랜드, 캔트비블루, 향, 앤드오어 등 국내외 출연진이 무대를 꾸민다.

올해로 10주년을 맞는 인디스땅스의 결선도 치러진다. 결선에는 다다다(DADADA), 루아멜(LUAMEL), 비공정, 이젤(EJel), 테종 등 총 5팀이 올라왔다.

경기도가 20~21일 화성시 정조효공원에서 개최하는 '인디뮤직 페스티벌' 행사 포스터

21일에는 에픽하이와 숀, 이디오테잎, KALA(일본), 황가람, 범진, 로맨틱펀치, 도쿄초기충동(일본), 슈퍼키드, 불고기디스코, 데카당, DrunkMonk(대만), 소소욘, 바키 등이 무대에 오른다.

이번 페스티벌의 총감독은 시나위 리더로 기타리스트 겸 작곡가인 신대철 씨가 맡았다.

관람석은 스탠딩존과 피크닉존, 파라솔존으로 구분 마련된다. 공연장 입구에는 식음료존(F&B존)이 개설 운영된다.





경기도는 페스티벌 관람객 편의를 위해 수원역, 병점역, 동탄역 등 인근 지하철역에서 30분~1시간 간격으로 무료 셔틀버스를 운행한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

