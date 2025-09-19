[클릭 e종목]"에이팩트, 소캠2를 통한 기회"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권은 19일 에이팩트에 대해 소캠(SOCAMM)을 통한 기회 요인이 있을 것으로 기대했다.

소캠은 '제2의 고대역폭메모리(HBM)'로 불리는 저전력 D램(LPDDR) 모듈이다. 엔비디아는 최근 소캠1 프로젝트를 백지화하고 소캠2 도입을 결정했다. 소캠은 엔비디아가 독자 도입을 추진하는 AI 특화 메모리 모듈 규격이다. HBM보다 저렴한 가격에 저전력으로 대용량 메모리를 구성하기 위해 고안했다.

오현진 키움증권 연구원은 "소캠2는 소캠1과 달리 국내 주요 종합반도체(IDM) 업체에 공급 기회 요인이 커진 것으로 파악한다"며 "에이팩트는 국내 주요 IDM과 후공정 외주 파트너십을 강화하고 있다"고 설명했다.

이어 "앞으로 국내 IDM 업체의 소캠2 공급이 가시화되면 관련 협업 가능성 또한 크다"며 "소캠2 관련 에이팩트 기대할 수 있는 매출은 실장 및 번인 테스트, LPDDR 패키징 등"이라고 덧붙였다.

오 연구원은 "에이팩트는 2년간 대규모 적자를 기록했으나 올해 2분기에 흑자 전환했다"며 "2023년 이후 첫 분기 흑자"라고 분석했다.

아울러 "주요 실적 개선 요인은 반도체 패키징 부문의 성장"이며 "메모리 생산 업체가 HBM 중심의 첨단 패키징에 전환 투자를 집중함에 따라 레거시 제품 중심으로 외주 물량이 증가하고 있다"고 설명했다.

그는 "비용 절감 노력과 팹리스 업체향 물량 증가도 실적이 좋아지는 데 기여했다"며 "올해 상반기 기준 에이팩트 패키징 부문 매출은 370억원으로 전년 동기 대비 50% 늘었다"고 했다.





올해 매출액 1051억원, 영업이익 12억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해보다 매출액은 21% 늘고 영업이익은 흑자 전환한 규모다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

