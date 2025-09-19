'대선 댓글 여론 조작' 리박스쿨 대표 구속 영장 기각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제21대 대통령 선거를 앞둔 시기 댓글 여론 조작을 한 혐의를 받는 보수단체 '리박스쿨'의 손효숙 대표가 구속을 면했다.

서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 18일 공직선거법 위반 혐의를 받는 손 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 이튿날 새벽 "도주 및 증거 인멸의 염려 등 구속 사유의 소명이 부족하다"며 구속 영장을 기각했다.

손 대표는 지난 5월 제21대 대선을 앞두고 '자손군'(댓글로 나라를 구하는 자유손가락 군대)이라는 여론 조작팀을 운영한 혐의를 받는다.

이재명 당시 더불어민주당 대선 후보를 비방하는 댓글을 달게 하거나 참여자들이 '늘봄학교' 강사로 채용되게 했다는 의혹도 있다.

손 대표 측은 여론 조작이 아닌 정상적 정치 활동이며, 늘봄학교 강사 채용은 무관한 일이라고 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.





손 대표는 대통령실이 리박스쿨 관련 단체의 늘봄학교 공모 사업을 돕기 위해 교육부에 압력을 행사했다는 의혹 등으로도 경찰 수사를 받고 있다.





