국립부경대-국민권익위, 청렴문화 확산 위한 업무협약 체결

18일 국립부경대서 협약식



대학생 청렴교육 등 협력

국립부경대학교(총장 배상훈)와 국민권익위원회(위원장 유철환)는 지난 18일 부경대 대학본부에서 청렴한 미래 인재 양성과 청렴문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다.

국립부경대가 국민권익위와 협약을 맺고 있다. 국립부경대 제공

부경대는 국민권익위가 실시한 국공립대학 청렴도 평가에서 2022년과 2023년 2년 연속 1등급을 받은 청렴 우수 대학이다.

이번 협약을 계기로 두 기관은 청렴 문화가 대학 사회 전반에 뿌리내릴 수 있도록 협력을 강화한다.

주요 협력 과제는 ▲대학생·교직원 대상 청렴 교육 ▲청렴 관련 정규 교과목 개설·운영 ▲대학생·교직원 고충 상담·해소 지원 등이 추진된다.

배상훈 부경대 총장은 "학생들이 윤리적 가치를 우선하는 건강한 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 노력하겠다"며 "청렴교육을 선도하며 지역사회와 국가 발전의 밑거름이 되겠다"고 말했다.





유철환 국민권익위원장은 "대학은 도덕성과 책임 의식을 기르는 중요한 출발점"이라며 "이번 협약을 통해 청렴이라는 핵심 가치가 대학 현장에 확고히 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.





