진교훈 강서구청장 "마곡 기업과 4차산업 인재 양성"

마곡기업 미래인재 양성 업무협약
마곡 리서치타운 프로젝트 조성 운영
서울 강서구(구청장 진교훈)가 4차산업 미래인재 양성을 위해 마곡산업단지 내 입주 기업들과 손을 맞잡았다. 구는 18일 구청 대회의실에서 '마곡기업 미래인재 양성 업무협약'을 체결했다.
협약에는 ㈜LG CNS, ㈜로보티즈, ㈜이노시뮬레이션, ㈜엑셈, ㈜와이낫 등 마곡입주 5개 기업과 서울창업허브M+ 대표자협의회 소속 9개 기업이 참여했다.
참여 기관들은 이번 협약을 바탕으로 인공지능(AI), 빅데이터, 로봇, 드론 등 4차산업을 이끌 미래인재 양성 프로젝트인 '마곡리서치타운 아카데미'를 공동 운영한다. 협약에 따라 각 기업은 미래인재 양성에 필요한 실무 중심의 체험 기회를 제공하고 교육에 필요한 자료와 정보를 공유하는 등 인적·물적 자원을 지원하기로 했다.
구는 보다 많은 지역 학생과 청년들이 4차산업 교육을 받을 수 있도록 '마곡리서치타운 아카데미' 운영에 필요한 행정적·재정적 지원을 맡는다. 구는 성공적인 프로젝트 추진을 위해 기업 간 협력 기반을 강화해 올해 말까지 4차산업 교육 프로그램을 기획하고, 2026년 3월부터 '마곡리서치타운 아카데미'를 운영한다는 방침이다.
진교훈 강서구청장은 "마곡산업단지에는 AI, 바이오, 모빌리티 등 첨단 산업 기업들이 밀집해 있다"며 "이러한 기업들의 다양한 역량을 결합해 더 나은 미래를 열어갈 수 있는 '마곡리서치타운 아카데미'를 성공적으로 추진하는데 온 힘을 다하겠다"고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
