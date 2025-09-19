인천시, 소상공인 경영자금 255억 지원…홈플러스 폐점 피해업체 우선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 오는 24일부터 '2025년 희망인천 소상공인 경영안정자금 지원' 3단계 사업을 시행한다.

지원 대상은 인천에 사업장을 둔 모든 소상공인으로, 업체당 최대 3000만원까지 대출이 가능하다. 대출 이후 3년간 이자 지원 혜택이 제공되며, 대출금 상환 방식은 1년 거치 후 5년 동안 매월 분할 상환이다.

이자 지원은 1년 차에 2.0%, 2~3년 차에 1.5%를 인천시가 지원하며 보증수수료 연 0.8% 수준으로 소상공인의 금융 부담을 최소화할 방침이다.

최근 6개월 이내 신용보증재단 보증 지원을 받았거나 보증금액 합계 1억원 이상인 경우, 보증 제한업종(도박·유흥·향락·담배 관련 업종 등)과 연체·체납 등 보증 제한 사유에 해당한 경우 지원 대상에서 제외된다. 다만 홈플러스 폐점 피해 업체에는 일부 예외 기준을 적용한다.

올해 희망인천 소상공인 지원 사업은 단계별로 추진하고 있다. 지난 1월 1단계에서는 총 250억원을, 5월 2단계에서는 1770억원을 지원했다. 이번 3단계는 올해 마지막으로 255억원을 투입하며, 특히 홈플러스 폐점으로 인해 피해를 본 소상공인은 심사기준 완화 등 우선 지원할 예정이다.

소상공인은 온라인 '보증드림' 앱을 통해 신청하거나 사업장이 위치한 인천신용보증재단 각 지점(1577-3790)에 문의하면 된다.





인천시 관계자는 "이번 3단계는 1~2단계에서 지원을 못 받은 소상공인과 홈플러스 폐점처럼 예기치 못한 피해를 본 소상공인에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





