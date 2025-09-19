롯데百, 자이언츠 야구단 선전 기원 서울·부산서 대규모 팝업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠실 롯데월드몰·부산 본점서 순차 개최

야구 애호가 위한 프로페셔널 제품 갖춰

선착순 방문객 기념품…구매 고객 경품 행사도

롯데백화점은 롯데그룹을 대표하는 프로야구단 '롯데자이언츠'의 활약을 기원하며 서울과 부산에서 대규모 팝업을 개최한다고 19일 밝혔다.

서울 송파구 잠실 롯데월드몰에 마련된 롯데자이언츠 팝업에서 방문객이 기념촬영하고 있다. 롯데백화점 제공

AD

우선 서울 잠실 롯데월드몰에서는 오는 28일(일)까지 330㎡(약 100평) 규모의 1층 아트리움 광장에 역대 최대 규모의 자이언츠 팝업을 마련한다. 이곳에서는 젊은 세대에게 큰 인기를 얻고 있는 국내 패션 브랜드 '폴리테루'와 협업한 다양한 컬렉션 상품을 선보인다. 롯데자이언츠를 테마로 폴리테루 특유의 스트리트 감성을 담아 제작한 폴리테루 유니폼, 점퍼, 풀오버 등 의류와 함께 가방, 볼캡, 머플러 등 액세서리까지 약 20종을 판매한다.

롯데자이언츠 연고지인 부산에서는 오는 22일부터 다음 달 4일까지 부산본점 지하 1층에 팝업을 연다. 이곳에서는 롯데자이언츠 테마 상품을 비롯해 롯데자이언츠와 글로벌 인기 지식재산권(IP)인 포켓몬스터의 협업 아이템을 선보인다. 올해 초 부산 사직 야구장에서 공개해 화제를 모았던 피카츄, 꼬부기, 메타몽 디자인의 유니폼과 모자, 의류 등 인기 컬래버레이션 품목도 다시 한번 만나볼 수 있다.

이 밖에도 야구 애호가들을 위해 롯데월드몰과 부산본점 공통으로 어센틱 유니폼 및 자이언츠 키링, 응원봉 등 다양한 굿즈와 함께 이름, 등번호 등을 부착할 수 있는 '야구 마킹 키트' 등도 선보일 계획이다.

서울 송파구 잠실 롯데월드몰에 마련된 롯데자이언츠 팝업에서 방문객들이 상품을 둘러보고 있다. 롯데백화점 제공

팝업 기간 일 선착순 500명을 대상으로 유니폼 핀버튼을 증정하며, 10만원 이상 구매 고객에게는 선착순 경험 이벤트에 참여할 수 있는 기회도 제공한다. 추첨을 통해 선수 친필 사인 유니폼, 인스탁스 카메라 등 약 1700여명을 대상으로 경품을 지급할 계획이다.





AD

송화석 롯데백화점 스포츠팀장은 "국내 최대의 열성 팬을 보유한 롯데자이언츠의 가을 야구를 염원하는 뜻에서 야구팬이 가장 많은 서울과 연고지인 부산에서 팝업을 기획하게 됐다"며 "야구를 사랑하는 마니아뿐 아니라 야구에 관심을 가지고 있는 누구라도 방문해 즐길 수 있는 특별한 팝업이 될 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>