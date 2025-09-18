고성군, 화진포 셔우드 홀 문화공간 개관 기념 시네마 콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 고성군(군수 함명준)은 19일 오후 6시 30분 거진읍 화진포길 278에 위치한 화진포 셔우드 홀 문화공간 야외무대에서 '화진포 셔우드 홀 시네마 콘서트'를 개최한다.

화진포 셔우드 홀 시네마 콘서트' 포스터. 강원 고성군 제공

AD

이번 콘서트는 화진포 셔우드 홀 문화공간 개관을 기념하여 마련된 행사로, 지역주민과 관광객에게 수준 높은 문화예술 향유의 기회를 제공하고자 기획되었다.

콘서트는 MC 최강희의 진행으로, 피아니스트 에드윈 킴, 하모니카 연주자 박종성, 색소포니스트 브랜든 최, 재즈 보컬리스트 마리아 킴 등 국내외 다양한 장르의 아티스트들이 출연해 클래식과 재즈를 기반으로 한 영화음악을 선보일 예정이다.

공연 프로그램에는 'Love Affair」, 「Moon River', 'Fly to the Moon', 'Can You Feel the Love Tonight' 등 대중에게 사랑받는 명곡들이 포함되어 있으며, 아름다운 화진포 자연과 어우러져 감동적인 무대를 선사할 것으로 기대된다.

화진포 셔우드 홀 문화공간은 19세기 말 조선에 입국한 로제타 셔우드 홀의 헌신을 기르기 위해 조성되었다. 1940년까지 셔우드 홀 가족이 한국에서 의료와 교육, 인도적 나눔을 실천한 약 반세기의 활동을 기억하는 공간이다. 고성군 거진읍 화진포길 278에 위치하며, 기존 화진포생태박물관을 리모델링해 연면적 1596㎡, 지상 3층 규모의 특색있는 전시 공간으로 새롭게 탄생했다.

이번 리모델링에는 총 38억원의 사업비가 투입되었으며, 기존 자원을 효율적으로 활용해 문화·역사적 공간으로 재구성한 점에서 큰 의미가 있다.





AD

함명준 고성군수는 "이번 시네마 콘서트는 화진포 셔우드 홀 문화공간 개관을 기념하는 동시에, 지역민과 관광객에게 다양한 문화예술 프로그램을 제공하여 지역 문화의 가치를 알리기 위해 마련됐다"며 "영화음악을 통한 특별한 경험으로 지역 문화예술의 저변을 확대하고 지역사회와의 소통을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>