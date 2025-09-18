[인사]매경미디어그룹

<매일경제신문>
◇부사장 ▲주필 손현덕
◇전무 ▲대표 위정환
◇이사 ▲기획실장 겸 창간 60주년 총괄 이진우
◇이사대우 ▲총무국장 김명완 ▲광고국장 장종회
◇국장대우 ▲독자국장직대 박정철
◇국차장 ▲편집국 국차장 겸 디지털뉴스부장 황인혁
◇부국장 ▲논설실장직대 김선걸 ▲월간국장직대 채수환 ▲수도권본부 독자마케팅담당 한동욱
◇부국장대우 ▲논설실 논설위원 이은아 ▲주간국장직대 김소연 ▲편집국 지식부장 송성훈 ▲〃 오피니언부장 전지현 ▲〃 산업부장 이진명 ▲매일경제TV 보도국장직대 파견 장용승 ▲공무국 윤전1부장 김경훈 ▲〃 윤전2부장 유기영 ▲MBN 경영지원국 관리부장 파견 황순우
◇부장 ▲편집국 선임기자 이호승
◇부장대우 ▲컨슈머마켓부장직대 김규식 ▲경제부장직대 신헌철 ▲증권부장직대 정욱 ▲금융부장직대 손일선 ▲디지털테크부장직대 고재만 ▲벤처중기부장직대 이윤재 ▲문화스포츠부장직대 노현 ▲정치부장직대 강계만 ▲글로벌경제부장직대 윤원섭 ▲사회부장직대 김동은
◇차장 ▲사진부장직대 이충우 ▲콘텐츠기획부장직대 한우람
<MBN>
◇이사대우 ▲논설실장 정운갑
◇국장 ▲디지털AI본부장 박대일
<매일경제TV>
▲신규사업국장 구본철
