로제 '아파트' 또 K팝 신기록…뮤비 20억뷰 달성

싸이 BTS 이어 이름 올려

가수 로제. CJ ENM 제공

블랙핑크의 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 히트곡 '아파트'(APT) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 20억회를 돌파했다고 소속사 더블랙레이블이 18일 밝혔다. 지난해 10월 18일 공개 이후 335일 만으로, 역대 K팝 뮤직비디오 최단 기록이다.

'아파트'는 공개 7개월 반 만인 지난 1월 31일 10억뷰를 넘긴 뒤, 불과 7개월여 만에 10억뷰를 추가했다. 로제는 앞서 소속 그룹 블랙핑크의 '뚜두뚜두'(23억뷰), '킬 디스 러브'(21억뷰) 뮤직비디오로도 20억뷰 고지를 밟은 바 있다.

이로써 그는 그룹과 솔로 활동을 모두 포함해 20억뷰 뮤직비디오를 보유한 최초의 K팝 가수로 이름을 올렸다.

K팝 중에서는 싸이의 '강남스타일'(57억뷰), 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트'(20억뷰)에 이어 20억뷰 클럽에 진입했다.





'아파트'는 로제의 첫 정규앨범 '로지'(rosie)의 선공개 곡으로, 발매 직후 국내외 주요 차트를 석권하며 폭발적인 인기를 끌었다. 로제는 이 곡으로 지난 7일(현지시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서 K팝 가수 최초로 대상 격인 '올해의 노래' 상을 받았다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

