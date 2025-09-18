조옥현 전남도의원, '2025 남도국제미식산업박람회' 응원 동참

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"목포가 남도한류 이끌겠다"

전남도의회 조옥현 의원(더불어민주당·목포2)이 18일 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공적인 개최를 기원하는 '릴레이 응원 챌린지'에 동참했다.

조 의원은 챌린지 참여 소감을 통해 "남도의 맛은 농어민의 손끝에서 시작해 청년 셰프의 창의로 꽃피고, 시민의 참여로 완성된다"며 "이번 박람회를 계기로 청년들이 도전하고, 지역이 함께 성장하는 '남도한류'의 무대가 목포에서 선도될 수 있도록 제도와 예산 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

18일 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공적 개최를 기원하는 '릴레이 응원 챌린지'에 동참한 조옥현 전남도의원.

이어 "이번 챌린지에 참여하며, 그 의미를 널리 확산시키기 위해 최선국 도의원을 다음 릴레이 주자로 지목한다"고 덧붙였다.





한편, 2025 남도국제미식산업박람회는 '자연을 맛보다, 바다를 맛나다'를 주제로 오는 10월 1~26일 목포문화예술회관 일원에서 개최된다. 이번 박람회는 남도 농수산물과 미식 문화를 세계에 알리고, 지역경제 활성화 계기가 될 것으로 기대된다.





