광주·전남 대학 5곳, 정신질환 학생 기숙사 제한

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서미화 "청년 주거공간 차별 방치해선 안돼"

AD

광주·전남 지역 대학 5곳이 정신질환 학생의 기숙사 생활을 배제하고 있다.

18일 더불어민주당 서미화(비례대표) 의원이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 광주·전남 소재 2·3·4년제 대학(캠퍼스 기준) 32곳 중 5곳이 정신질환자 학생을 기숙사 입주 제한 또는 강제 퇴실 대상으로 규정하고 있다.

목포과학대와 광주보건대, 조선이공대는 정신질환 학생의 기숙사 입주 자체를 제한하고 있으며, 조선대와 남부대는 입주 제한과 함께 이미 거주 중인 학생에 대해서도 퇴실을 명령할 수 있는 규정을 뒀다.

나머지 27곳 중 자료를 제출하지 않은 4곳을 제외한 23곳은 정신질환자 학생을 기숙사에서 배제하는 규정은 없는 것으로 파악됐다.





AD

서 의원은 "정신질환자를 잠재적 위험 집단으로 규정해 배제하는 것은 편견과 낙인을 강화하는 조치다"며 "최근 나라키움 대학생 주택에서도 유사 사례가 드러나 사회적 파장을 일으킨 만큼 청년 주거공간 전반에서 반복되는 차별을 더이상 방치해선 안 된다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>