포항 ‘천원주택’ 100호 모집, 854명 몰려… 8.5대 1 경쟁률

포항시가 청년과 신혼부부 주거 안정을 위해 추진한 '천원주택' 예비입주자 모집이 높은 경쟁률 속에 성황리에 마무리됐다.

지난 9월 16∼17일 이틀간 진행된 현장 접수에서 총 100호 모집에 854건이 몰려 8.5대 1의 경쟁률을 기록했으며, 현장에는 포항 청년뿐 아니라 전입 희망 타지역 거주자도 몰려 포항의 파격적인 주거복지 정책에 대한 전국적인 관심을 입증했다.

청년주택 80호에는 820건이 접수돼 10.3대 1의 경쟁률을, 신혼부부 주택 20호에는 34건이 접수돼 1.7대 1을 나타냈다. '천원주택'은 하루 1000원(월 3만원)의 파격 임대료로 주거부담을 덜고 인구 유입까지 꾀하는 포항시 대표 주거복지 정책이다.

입주 예정자는 서류 심사 후 오는 10월 20일 추첨을 거쳐 확정되며, 시는 향후 5년간 총 500호까지 확대할 계획이며, 청년층의 높은 주거수요와 타지역 전입 의향까지 확인한 만큼 지역 선도 모델로 자리 잡을 수 있도록 확장해 나간다는 방침이다.

아울러 포항시는 천원주택 500호를 포함해 2030년까지 '생애주기별 공공임대주택' 3500호를 공급할 계획이다. 단계별로 청년·신혼부부, 다자녀·근로자, 고령자 등 대상층을 넓혀 주거복지를 강화할 방침이다.





이강덕 시장은 "짧은 접수 기간에도 청년·신혼부부들이 높은 관심으로 포항시 대표 주거 정책의 성공적인 첫걸음을 뗄 수 있었다"며 "2026년 물량도 조기 공급해 더 많은 분에게 기회를 제공하고, 안정적 주거 기반이 일자리·결혼·출산까지 이어지는 선순환을 만들어 가겠다"고 말했다.





