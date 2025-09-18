행정중심복합도시건설청, 추석 앞두고 건설현장 대금 체불 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건설현장 5개소 대상, 내달 1일까지

강주엽 청장(앞줄 왼쪽에서 첫번째)이 공주 제2금강교 공사현장 안전관리 실태를 점검하고 있다. /사진= 건설청 제공

추석 명절을 앞두고 행정중심복합도시건설청에서 발주한 5개 건설사업 현장의 공사대금 및 근로자임금 체불 여부를 살펴보고 명절 기간 현장 안전관리 계획을 점검한다.

체불점검은 내달 1일까지 2주간 이루어진다. 하도급 대금, 건설기계 대금 및 근로자 임금 등이 적절하게 지급되고 있는지를 점검해 체불이 있을 경우에는 추석 연휴 전까지 체불금이 전액 지급될 수 있도록 건설사들을 독려할 방침이다.

체불 점검과 더불어 추석 연휴 기간 안전사고 예방을 위해 비상 연락망을 정비하고 공사가 진행되는 현장에 대한 안전관리 계획도 점검할 예정이다.





김주식 사업관리총괄과장은 "추석을 앞두고 공사대금과 근로자 임금 지급 여부를 꼼꼼히 확인해 건설 현장 관계자 모두가 따뜻하고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



