세종시-IBK기업은행, 중소기업 금융지원 강화 업무협약

보증료율 최대 1.2%p 경감

세종시가 IBK기업은행과 지역 중소기업의 자금난 해소와 금융 접근성 강화를 위한 '동행 지원 협약 대출 업무협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.

앞으로 시가 지원하는 '중소기업 경영안정 자금 지원사업'에 참여하려는 기업이 동행 지원 협약 보증서로 담보 대출을 실행하는 경우 기업 부담 보증료를 경감받을 수 있게 됐다.

IBK기업은행은 최대 1.2%P까지 보증료율을 인하하고 시는 이자 차액을 보전해 지역 기업들은 금융 부담을 크게 덜게 될 전망이다.

특히 시는 총 550억 원 규모의 2025 중소기업육성자금 가운데 260억 원 규모였던 경영안정 자금을 60억 원 더 늘려 모두 320억 원 규모로 운용한다는 계획이다.





한편, 시는 지난 4월 하나은행과 우대금리 지원 협약을 체결해 기업사랑 우대금리(0.8%P 인하)와 보증료 인하 혜택을 제공했다.





