김경일 시장 "청사 이전비 아껴 시민 기본적 삶 지키는 일에 쓸 것"

파주시, 효율과 실용 원칙으로 시청사 증축 결정

김경일 시장, 기자회견 통해 밝혀…2032년 준공 목표

통합접근성·부지적정성·포용성장성 등 고려 합리적 방안

김경일 파주시장은 18일 기자회견을 열고 효율과 실용을 원칙으로 한 '파주시 시청사 증축 건립 계획'을 발표했다.

김경일 파주시장은 19일 기자회견을 열고 효율과 실용을 원칙으로 한 '파주시 시청사 증축 건립 계획'을 발표하고 있다. 파주시 제공

이날 오후 2시 파주시청 대회의실에서 열린 기자회견에서 김경일 시장은 "파주시 시청사는 '효율과 실용'을 첫 번째 원칙으로 삼아 기존 청사를 최대한 활용하면서 꼭 필요한 수준으로 증축하는 방안으로 결정했다"라며 이는 행정의 연속성을 확보하고 시민 불편을 최소화하는 동시에, 공사비와 이전 비용 등 재정 부담을 줄일 수 있는 최선의 방안이라고 설명했다.

또한 김경일 시장은 시청사를 이전하지 않고, 기존 부지에 증축하기로 결정함으로써 "금촌 지역의 행정적·역사적 상징성과 정체성을 계승하고, 도심 공동화를 방지함으로써 지역 간 균형발전과 도심 활력, 지역경제 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.

파주시는 지난해부터 시청사 건립과 관련한 공론화를 추진해 시민들의 다양한 의견을 수렴하는 한편 행정 및 재정 여건과 추진 가능성을 종합적으로 검토해 왔다.

공론화 과정에서 시민들은 ▲통합접근성 ▲부지 적정성 ▲포용 성장성을 가장 중요한 핵심지표로 꼽았으며, 이에 시는 현 청사 부지가 기존 상권 및 행정 인프라와의 연결성이 뛰어나 통합 접근성을 갖추고 있는 점, 기존 부지와 인프라 활용으로 불확실성을 줄일 수 있어 부지 적정성이 높다는 점, 파주시 전체의 균형발전과 기존 상권과 공동체 유지로 포용 성장성 또한 우수하다는 점을 고려해 현재 청사 부지에 시청사를 건립할 계획이라고 설명했다.

이에 따라 파주시는 기존 청사 옆에 있는 시민회관과 금촌도서관 부지를 추가 활용해 공연장과 지하주차장을 포함한 연면적 약 4만㎡ 규모의 시청사를 건설할 계획이다. 시는 또한 미래 행정수요에 따른 조직의 확장 가능성을 고려한 유연한 공간 설계로 시민 편의와 행정 서비스 효율을 극대화하는 한편, 100만 자족도시를 위한 문화·복지·소통 기능이 어우러진 복합청사로 시청사를 건립할 계획이라고 설명했다.

파주시청 조감도. 파주시 제공

이날 회견에서는 시청사 증축을 위한 단계별 추진 계획도 발표됐다.

시는 올해 중으로 청사 증축 기본계획(안)을 마련해 타당성 조사와 기본계획 수립에 착수할 예정이며, 그 결과를 바탕으로 2027년까지 투자심사를 완료한 뒤 2028년 설계공모를 거쳐 2030년 착공해 2032년 준공할 수 있도록 차질 없이 절차를 진행해 나가겠다고 밝혔다.





김경일 파주시장은 "민생이 여전히 어려운 상황이기에, 파주시는 청사를 이전하지 않고, 현재의 청사 부지를 활용해 투입 예산을 줄이는 한편, 이러한 예산을 민생과 복지를 비롯해 시민들의 기본적인 삶을 지키는 데 집중하겠다"며 "민생과 시민의 기본적인 삶을 최우선으로 생각하고, 도시의 지속가능성을 함께 고민한 결과인 파주시청사 증축 추진 과정에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

