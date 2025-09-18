경기신보, 고객자문委 개최…소상공인·中企 지원방안 등 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기신용보증재단이 18일 고객자문위원회를 열고 경기침체 장기화와 기업 경영 불확실성에 따른 도내 중소기업·소상공인 지원 및 민생경제 활력 제고 방안 등에 대해 논의했다.

경기신보는 2023년부터 현장의 목소리를 정책과 제도에 반영해 도민 체감형 금융지원을 강화하기 위해 자문위원회를 정례화해 운영하고 있다.

경기신보는 이날 자문위원회에서 수요자 맞춤형 금융지원을 강화하기 위한 하반기 신규 지원사업을 소개했다. 특히 '경기도 관세 부과 피해 수출기업 특별경영자금'은 김동연 지사가 미국 트럼프 정부의 관세 부과로 직·간접적 피해를 본 평택 소재 기업들과의 현장 간담회에서 직접 제안을 받아 상반기에 경기신보와 함께 시행한 자금이다.

시석중 경기신용보증재단 이사장(중앙)이 18일 고객자문위원회 위원들과 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공

하반기에도 피해기업의 경영 애로를 적극 해소하기 위해 지원 규모와 대상을 확대해 29일부터 시행한다. 아울러 여성기업·청년 기업·일자리 창출 기업 등을 대상으로 성장과 혁신을 촉진하기 위한 지원 방안도 함께 공유했다.

자문위원들은 현장의 애로사항과 저금리 상품 확충, 절차 간소화, 중·저신용자 대상 특화 컨설팅 등 도민이 실질적으로 체감할 수 있는 다양한 의견을 제시했다.

경기신보는 이번 자문위원회를 통해 제시된 의견을 보증지원 정책과 제도 개선에 적극 반영할 계획이다.





시석중 경기신보 이사장은 "2023년부터 이어져 온 고객자문위원회는 경기신보와 현장을 잇는 중요한 통로로, 자문위원님들의 소중한 의견이 경기도 경제 회복과 재단의 성장에 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 현장의 의견을 적극 반영해 중소기업과 소상공인이 안정적으로 경영을 이어가고 지속가능한 성장을 도모할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

