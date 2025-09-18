신한은행, 11번가와 전략적 제휴…특화 금융상품 개발

신한은행은 11번가와 전략적 제휴를 맺고 특화 금융상품을 개발한다고 18일 밝혔다.
이와 관련해 양사는 전날 서울 중구 신한은행 본점에서 '금융·커머스 연계 사업을 위한 전략적 업무협약'을 체결했다.
이번 협약으로 양사는 ▲11번가 특화 금융상품 개발 ▲온·오프라인 공동 마케팅 추진 ▲간편결제 서비스 11페이 사업 확대 등에서 협력할 계획이다.
특히 신한은행은 11번가 플랫폼에 계좌 기반 간편결제서비스를 확대하고 제휴 전용 통장 등 특화 상품을 제공한다. 이와 함께 양사의 플랫폼을 활용한 11번가 전용 적금 등 공동 마케팅도 추진할 예정이다.
신한은행은 관계자는 "이번 협약으로 신한은행과 11번가의 역량을 결합해 고객에게 혁신적이고 차별화된 경험을 제공할 수 있을 것"이라며 "생활 밀착형 쇼핑 플랫폼과 연계해 일상 속에서 금융을 쉽게 만날 수 있도록 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
