의정부시, 노인일자리 참여자 문화 활동 진행

일자리도 문화도 풍성하게…
경기 의정부시(시장 김동근)는 18일 (사)대한노인회 의정부시지회 노인일자리 참여자를 대상으로 문화 활동을 진행했다.
이번 문화 활동은 지역사회에 기여해 온 노인일자리 참여자의 노고를 격려하고, 정서적 안정과 여가 활동 기회를 제공하고자 마련된 행사로 총 600여 명이 참여했다.
참여자들은 관내 영화관에서 영화를 관람했으며, 상영 전후 서로 담소를 나누는 등 사회적 교류의 시간도 가졌다.
한 참여자는 "오랜만에 영화관에서 영화를 보니 기분이 새롭고 즐거웠다"며 "일자리에 참여하면서 문화생활의 기회까지 마련해 줘 감사하다"고 전했다.
김동근 시장은 "이번 영화 관람이 어르신들에게 새로운 활력이 돼 일상생활에도 활기가 넘치길 기대한다"며 "앞으로도 어르신들이 활기차고 건강한 노후를 보내실 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
한편, 시는 이날 행사에 앞서 9월 8일부터 11일까지 의정부시니어클럽 주관으로 노인일자리 참여자 1100여 명을 대상으로 영화 관람을 실시했다. 이 외에도 관내 노인일자리 수행기관을 통해 연 1회 이상 야외 체험, 영화 관람 등 다양한 문화 활동을 꾸준히 운영하고 있다.
앞으로도 노인일자리 사업의 확대뿐 아니라 여가와 복지까지 세심하게 챙겨 노인의 삶의 질 향상을 도모할 방침이다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
