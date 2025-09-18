위메이드, 원화 스테이블코인 진출…"K-금융 세계화 앞장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메인넷 '스테이블 원' 내년 1분기 출시

호환·투명성 강점…대중화로 불편 해소

"파트너들과 컨소 꾸려 시장 확장할 것"

국내 게임사 위메이드가 원화 스테이블코인 사업 진출을 공식화했다. 전용 블록체인 메인넷 '스테이블 원'을 내년 1분기 출시할 예정이다.

김석환 위믹스재단 대표가 18일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만에서 위메이드의 원화 스테이블코인 사업 진출을 공식화하고 '스테이블 원'을 소개하고 있다. 노경조 기자

김석환 위믹스재단 대표는 18일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만에서 기술 시연회를 열고 "원화 스테이블코인의 대표 주자로서 'K-금융의 세계화'에 앞장서겠다"며 "K-컬처가 글로벌 플랫폼을 통해 성공했듯 원화가 스테이블코인이라는 혁신적 플랫폼을 만나 새로운 금융 한류를 창조할 수 있다"고 밝혔다.

'스테이블 원'은 현존하는 대부분의 스테이블코인이 유통되는 이더리움과 100% 호환된다. 다른 스테이블 코인을 위해 만들어진 서비스를 수정 없이 이전해 사용할 수 있다. 또 결제 데이터를 초당 3000건 이상 초고속으로 처리한다.

투명성도 강점이다. 자금세탁 방지를 위한 지갑 간 이동 기록 등의 컴플라이언스 기능을 지원하고, 실시간 이상 거래 탐지와 긴급 전송 정기 기능도 갖췄다. 응용 프로그램 인터페이스(API)를 개방해 재무 관련 보고서도 확인할 수 있도록 했다. 거래 수수료는 발행 예정인 스테이블 코인으로 직접 지불하는 '네이티브 수수료'를 지원해 사용자 편의성을 높였다.

위메이드는 블록체인 테크 파트너로서 다른 기업들과 함께 시장 확장에 나선다는 계획이다. 김 대표는 "위메이드는 금융기관도, 단독 스테이블코인 발행사도 될 생각이 없다"며 "블록체인 기술 기여자로서 좋은 파트너들과 컨소시엄을 구성해 원화 스테이블코인 사업을 하려고 한다"고 말했다.

그는 "결제·송금 편의 서비스에 갇힌 시각에서 벗어나 차별화된 경쟁력을 확보해야 한다"며 "국회, 정부가 원화 스테이블 코인 생태계 조성에 함께 나서야 한다"고 강조했다. 그러면서 "스테이블 코인 뱅크를 설립해 사용자의 불편·불안함을 해소하고, 가상자산 예탁원(가칭)을 둬 공공성을 확보해야 한다"고 제언했다.

위메이드는 이날 기술 시연을 통해 가칭 'KRC1'이라는 스테이블코인을 발행해 소각·전송하고, 가상의 가맹점에서 결제에 사용하는 과정을 직접 선보였다.

안용운 위메이드 최고기술책임자(CTO)는 "'스테이블 원'은 세계적인 스테이블 코인 발행사와 경쟁하기 위해 글로벌 호환과 고성능 데이터 처리를 보장하고, 규제 및 보안 요건을 준수하는 블록체인"이라며 "내부 테스트를 거쳐 다음 달 부가 서비스를 제외한 순수 소스 코드를 오픈할 예정"이라고 말했다.





이어 "11월 공개될 '스테이블 원' 체인의 테스트 넷을 활용해 외부에서도 코인 지갑 등을 개발할 수 있다"며 "금융 서비스 연결, 자금세탁 방지 기능 등 관련 서비스의 안정성이 검증되면 내년 1분기 중 '스테이블 원'을 정식 출시할 것"이라고 덧붙였다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

