의령군, 토요애 쇼핑몰…'리치리치 축제 & 추석맞이 기획전' 열어

전 행사상품 30% 할인…오는 22일부터 30일까지

경남 의령군은 오는 22일부터 30일까지 의령군 공식 쇼핑몰 '토요애'에서 리치리치페스티벌 및 명절 추석을 맞아 전 행사상품 30% 농·특산물 할인 이벤트를 추진한다고 18일 밝혔다.

행사 기간 동안 의령군 관내에서 생산되는 신선농산물인 멜론, 샤인머스켓, 버섯을 비롯하여 망개떡, 참기름 등 다양한 대표 인기 가공 상품을 포함한 이벤트 전 상품이 모두 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

회원가입 시 3000원 쿠폰 지급, 전 행사상품 무료배송 등 다양한 프로모션도 함께 진행된다.

토요애 쇼핑몰은 의령에서 생산된 농·특산물을 판매하는 의령군 공식 쇼핑몰로 별도 판매·중개수수료가 없어 타 쇼핑몰과 비교하여 전반적으로 가격이 저렴하게 형성되어 있다. 매주 상품을 엄선해 최대 50% 할인된 가격으로 선보이는 '주간특가' 행사도 매주 진행하고 있다.





자세한 내용은 의령군 공식 쇼핑몰 토요애 홈페이지 공지사항 및 팝업을 통해 확인할 수 있다.





