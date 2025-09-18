손흥민 MLS 첫 해트트릭 폭발…LAFC 4대1 대승 이끌어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

손흥민(LAFC)이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 데뷔 후 처음으로 해트트릭을 달성했다.

손흥민은 18일(한국시간) 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 레알 솔트레이크를 상대로 세 골을 몰아치며 팀의 4대1 대승을 이끌었다.

손흥민이 18일(한국시간) 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025 MLS 정규리그 레알 솔트레이크와의 원정 경기에서 골을 넣은 뒤 동료 데니스 부앙가와 함께 기뻐하고 있다. [사진 제공= AFP연합뉴스]

손흥민은 전반 3분 만에 선제골을 넣었다. 지난 경기에서 경기 개시 52초 만에 골을 넣은데 이어 두 경기 연속 경기 시작과 함께 기선을 제압하는 골을 터뜨렸다.

손흥민은 동료 티머시 틸먼으로부터 패스를 받은 뒤 왼쪽 페널티 지역에서 오른발로 골을 성공시켰다.

두 번째 골은 불과 13분 만에 터졌다. 손흥민은 전반 16분 라이언 홀링스헤드의 패스를 받아 다시 한 번 오른발로 상대 골문을 갈랐다.

이후 잠잠하던 손흥민은 팀이 2-1로 앞선 후반 37분 기어코 해트트릭을 완성했다. 역습 과정에서 데니스 부앙가가 패스해준 공을 미끄러지며 다리를 쭉 뻗어 공을 밀어넣었다.

손흥민은 이날 경기까지 MLS 정규리그 5호 골을 기록했다. LAFC는 손흥민의 해트트릭에 힘입어 솔트레이크를 4-1로 꺾고 연승을 달렸다.





정규리그 5경기 남겨둔 상황에서 LAFC는 28경기에서 13승7무8패로 승점 47을 쌓아 서부 콘퍼런스 4위에 올라 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

