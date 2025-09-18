딥노이드, KCR 2025서 초록 6편 채택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

M4CXR 모델 임상 유용성 구연 발표

국내 1세대 의료 인공지능(AI) 개발업체 딥노이드는 흉부 X-레이 AI 진단 기술 관련 연구 초록 6편이 'KCR 2025(Korean Congress of Radiology 2025)'에서 채택됐다고 18일 밝혔다.

KCR은 대한영상의학회(Korea Society of Radiology)가 주관하는 영상의학 학술대회다. 오는 24일부터 27일까지 서울 코엑스 B홀에서 열린다. 대한영상의학회 창립 80주년을 맞아 참여 규모를 확대했다. 영상의학 분야 세계적 석학이 모여 최신 진단기법과 연구 성과를 공유한다.

채택된 초록 중 2편은 딥노이드의 'M4CXR' 적용 기술 관련 연구로 이번 대회에서 구연 발표한다. 주요 내용은 ▲비전언어(Vision-Language) 모델을 활용한 흉부 X-ray 이중판독 시스템 연구 ▲실제 흉부 X-ray 임상 데이터를 활용해 M4CXR이 생성한 판독소견서 초안의 정량적 및 정성적 평가 등이다. 이 외에도 흉부 X-ray AI 진단 관련 연구 4편이 학회 기간 중 포스터 발표를 통해 공개한다.

구연 발표를 맡은 딥노이드 AI선행기술팀 박종권 팀장은 "M4CXR 상용화를 앞둔 시점에서 관련 핵심 기술 연구가 구연 발표로 채택됐다"며 "앞으로도 임상 현장의 요구에 부응하는 의료 AI 기술 개발에 더욱 매진하겠다"고 말했다.





멀티모달 생성형 AI 기반 의료기기 M4CXR은 흉부 X-ray 영상의 41종 병변을 판독해 수초 만에 신뢰성 높은 판독소견서 초안을 생성한다. 지난달 식품의약품안전처로부터 디지털의료기기 임상시험계획을 승인받아 다기관·후향적·확증 임상시험을 진행하고 있다. 의료기기 허가 취득과 급여 등재를 통한 상용화를 단계적으로 추진한다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

