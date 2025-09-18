경기도 도정자문위원장에 박능후 전 복지부장관…전해철 전 위원장 사임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 정책 자문기구인 도정자문위원회 위원장에 박능후 전 보건복지부장관이 위촉됐다.

경기도는 18일 도정자문위원장에 2017~2020년 제53대 보건복지부 장관을 지냈으며 경기대학교 사회복지전공 교수로 재직 중인 박능후 전 장관을 위촉하고 위촉장을 수여했다고 밝혔다.

박 위원장은 앞으로 ▲도정 주요 정책의 추진 상황 점검 ▲개선방안 제언 ▲신규 정책 기획 및 전략 수립 등 자문 역할을 수행하게 된다.

이번 위촉은 전임 전해철 도정자문위원장이 지난 6월30일 사임한 데 따른 것이다.

김동연 경기도지사(왼쪽)가 18일 박능후 도정자문위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

경기도는 도정자문위원회의 자문을 토대로 실행 가능한 전략을 정교하게 마련하고, 제안된 아이디어를 협의를 거쳐 도민의 삶을 바꾸는 실질적 성과로 이어갈 계획이다.

한편 도정자문위원회는 매월 정례회의를 통해 경기도의 문제 해결을 위해 함께 논의하는 정책 자문기구다.

위원장을 비롯해 중앙정부, 학계를 비롯한 학식과 경험이 풍부한 전문가 21명으로 구성됐다.





경기도는 최근 사의를 표명한 자문위원들을 대신할 새로운 위원들을 신속하게 위촉해 새로운 진용을 갖출 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

