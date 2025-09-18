DS단석, 폐유 처리 시스템 관련 특허 취득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자원순환 에너지 전문기업 DS단석은 '폐유 처리 시스템' 관련 특허를 취득했다고 18일 밝혔다.

'폐식용유의 오일 캔(Can)으로부터 고순도의 폐유 회수 및 파철, 이물질을 연속 분리·선별하는 자동화 시스템'에 관한 특허다. 캔 형태로 공급하는 폐식용유를 바이오에너지의 원료로 사용하기 위한 정제 공정을 자동화했다.

보통 음식점에서 발생하는 폐식용유는 캔으로 배출한다. 이를 원료화 하려면 캔을 정제 공정에 투입해야 한다. 일반적인 정제 공정은 투입 과정에서 추가 인력이 필요할 뿐만 아니라 캔을 단순히 압착 후 폐식용유를 추출하면 회수율이 상대적으로 낮아진다. 이물질과 캔 스크랩 등의 처리도 어렵다.

문제점 해소 및 공정 효율화를 위해 DS단석은 독자적으로 기술을 개발했다. 2022년 특허 출원 이후 올해 들어 특허를 취득했다.

DS단석의 폐유 처리 시스템은 ▲로봇을 이용한 자동화 공정으로 단순 운영 인력을 1/3 수준으로 감축 ▲캔 파쇄 및 여과, 히팅 기술 등을 통한 폐식용유 회수율 및 순도 증대 ▲가열 방식 개선으로 에너지 사용 최적화 ▲공정상 발생하는 폐기물과 재활용 가능한 폐자원(철 스크랩, 플라스틱 등)을 효율적으로 분리·선별하는 기술이 접목된 스마트 공정이다.





DS단석 관계자는 "특허를 취득한 본 시스템은 연간 8만t의 폐식용유를 처리할 수 있는 공정"이며 "기술개발 이후 2023년부터 생산라인에 적용해 가동하고 있다"고 말했다. 이어 "국내 최초로 공정 도입부터 특허 취득까지 완료했다"며 "생산거점 확장 등 바이오에너지 사업의 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

