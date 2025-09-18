종근당, 한국노보 노디스크와 '위고비' 공동 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 1일부터 국내 병·의원 대상

영업 및 마케팅 공동 진행

종근당은 한국노보노디스크제약과 비만치료제 '위고비®'의 국내 공동 판매 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

두 회사는 서울 중구 충정로 본사에서 협약을 체결하고 다음달 1일부터 국내 병·의원을 대상으로 위고비의 영업 및 마케팅을 공동으로진행하게 된다.

18일 서울 중구 종근당 충정로 본사에서 김영주 종근당 대표(왼쪽)와 캐스퍼 로세유 포울센 한국노보노디스크제약 대표가 위고비 공동판매 계약을 체결하고 있다. 종근당

위고비는 노보노디스크가 개발한 세마글루티드성분의 주사제로 식욕을 억제하고 포만감을 높여 체중 감량과 심혈관계 위험 감소를 돕는 비만치료제다. 지난해 10월 국내에 출시됐으며, 아이큐비아 기준 2025년 2분기 국내 전문의약품 매출 1위를 기록했다.

단일 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드) 수용체 작용제이자 GLP-1 제제 중 유일한 생물학적제제로, 인체에서 생성되는 GLP-1 호르몬과 94%의 상동성을 가진다. 글로벌 허가 임상 중 STEP 1과 STEP 5에서 평균 17%의 체중감량(Trial product estimand 기준)을 보였으며, 피험자 3명 중 1명에서약 20% 이상의 체중감량 효과가 확인됐다. 한국인을 포함한아시아인을 대상으로 진행된 STEP 6, 7, 11 임상에서도 일관된 체중감량 효과와 안전성이 입증됐다.

특히 위고비는 최초이자 유일하게 심혈관계 사건(MACE) 위험 감소적응증을 보유한 비만치료제다. 지속적인 체중 감량 효과는 물론 체중 감량과 독립적으로 주요 심혈관계발생 위험을 조기에 감소시키는 결과를 입증했다. 비만 환자 대상의 심혈관 안전성 검증 임상(CVOT)인 대규모 SELECT 3상 임상 하위 분석 결과 투약 3개월 이내에 주요 심혈관계 사건 발생 위험이 37%로 유의미하게 감소했다. 투약 6개월 이내에서는 심혈관계 질환으로 인한 사망 위험이 50% 감소하는 한편 심부전환자군에서 입원 및 응급치료의 위험과 심혈관계 질환으로 인한 사망 위험이 59% 감소했다.

김영주 종근당 대표는"비만치료 분야에서 획기적인 대안으로 주목받고 있는 위고비의 파트너사가 되어 기대가 크다"며 "비만 동반질환인 고혈압, 고지혈증 및 당뇨 시장을 선도하며 축적한 종근당의 노하우와 다국적사 및 국내사와의 성공적인 공동판매 경험을바탕으로 국내 비만치료제 시장을 적극 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





로세유 포울센 한국 노보 노디스크제약캐스퍼 대표는 "위고비는노보노디스크가 비만이 지닌 복합적인 역학적 문제를 인식하고 지난 25년 이상 연구에 매진한 결과 개발된혁신적 치료제"라며 "국내 만성질환 분야에서강력한 입지를 가진 종근당과의 협력을 통해 위고비의 임상적 혜택에 대한 인식을 높이고, 국내 의료진을 적극적으로 지원해 비만으로 어려움을 겪는 환자들의 치료 환경을 개선하는 데 더욱 기여해 나갈 것"이라고 전했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

