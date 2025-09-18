"가짜 석유 꼼짝마" … 진해구, 주유소 합동 점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 앞두고 사업장 안전 의식 고취



경남 창원특례시 진해구는 추석 연휴 기간 주유소 사업장의 안전 의식을 높이고, 시민들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 지난 16일부터 17일까지 한국석유관리원 부산울산경남본부와 함께 주유소 합동 점검을 실시했다.

주유소 합동 점검.

이번 합동 점검은 진해구 관내에서 영업 중인 주유소 11곳을 대상으로 ▶가짜 석유제품 취급 여부 ▶석유제품 품질기준 적합 여부 판단을 위한 시료 채취 ▶석유류 가격표시판 적정 여부 등을 중점적으로 점검했다.

점검 시 채취한 시료에 대해 한국석유관리원에서 품질검사를 실시하며, 가짜 석유 판매 등 불법행위가 드러나면 영업정지 등 강력한 행정처분과 사법기관에 고발할 예정이다.

아울러, 차량 소유자가 주유 시 정량 미달 판매가 의심되면 구매영수증 등 증거물을 확보 후 한국석유관리원 오일콜센터로 전화하거나, 한국석유관리원 홈페이지 등을 통해 신고할 수 있다.





김정미 경제교통과장은 "주유소 이용객들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 건전한 석유류 유통 질서 확립과 에너지 공급 시설에 대한 안전 점검을 통해 사고를 사전에 예방하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

