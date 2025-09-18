"연구개발, 사람 키우자"… 국립부경대·파나시아, 지역발전 상호협력 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 대학본부서 친환경 산업·지역발전 협력

국립부경대학교(총장 배상훈)와 ㈜파나시아(대표이사 이수태·이민걸)가 18일 오전 국립부경대 대학본부 3층 접견실에서 지·산·학·연 협력체계 구축을 위한 지역발전 상호협력 협약식을 진행했다.

국립부경대와 파나시아는 이번 협약을 통해 지역의 균형 발전과 미래 인재를 육성하기 위한 협력체계를 구축해 나가기로 했다.

두 기관은 인적·물적 자원을 교류하고 각종 협력 사업을 상호 지원하는 등 친환경, 에너지 설비 등 지속 가능한 산업 발전을 위한 산학협력을 확대할 계획이다.

또 △미래 인재와 전문인력 육성을 위한 교육·연구 지원 및 교육과정 공동개발 △지역산업의 저변확대를 위한 산학 정보 교류 및 학술대회 개최 협력 △ 라이즈 사업 추진에 필요한 연구 및 개발 협력 △취업 연계 교육과정, 현장실습 및 캡스톤디자인 교과목 운영 등에 협력한다.





국립부경대는 라이즈(RISE, 지역혁신중심 대학지원체계)사업으로 에너지테크 분야를 특성화하며, 파나시아와의 연구·개발 협력을 강화하고 지역산업 발전을 위한 산학연 네트워크를 확대할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

