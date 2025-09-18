청도군, 제2회 추경예산 민생안정 등에 역대 최대 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생·성장기반 마련에 중점…7178억원 확정

청도군(군수 김하수)은 2025년도 제2회 추가경정예산 7178억원(일반회계 6715억원, 특별회계 462억원)을 편성해 지난 17일 확정됐다고 밝혔다.

이번 제2회 추가경정예산은 제1회 추가경정예산 6734억원 대비 444억원(6.59%)이 증가하고, 전년 최종예산 7018억원 대비 160억원(2.28%) 증가하는 등 역대 최대 규모로 편성했다.

특히 집중호우로 인한 수해복구와 침체된 지역경제로 어려움을 겪고 있는 군민의 부담을 덜고, 지역소멸 위기를 극복할 미래 성장기반 마련에 중점을 두고 편성했다.

주요 사업을 살펴보면 ▲민생안정과 지역경제 활성화를 위해 민생회복소비쿠폰지급 123억원, 지역사랑상품권할인지원 40억원, 중소기업육성기금조성 1억5000만원, 소상공인고효율기기지원사업 1억6000만원 ▲미래 성장기반 조성을 위해 글로컬대학30사업운영지원 5억원, 자연드림파크개발사업 50억7000만원, 농업인력숙소건립지원사업 2억4000만원, 소규모마을활성화사업(다로리) 4억원, 신원지구농어촌생활용수개발사업 2억5000만원, 매전남양리(동편)상수관로설치사업 8억원, 각북하수관거정비사업 20억원 ▲안전한 환경 조성을 위한 재난안전 분야에 수해복구사업 12억원, 재난예경보마을방송시스템구축 6억원, 가금예리자연재해위험개선지구정비사업 17억8000만원을 편성했다.





김하수 군수는 "민생안정과 지역소멸 대응의 골든타임을 놓치지 않기 위해 역대 최대 규모의 예산을 편성했으며, 자연드림파크 개발사업 등 미래 성장기반 조성을 위한 사업을 조속히 추진해 군민이 행복한 살고 싶은 청도를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

