백경현 시장 "기업이 안심하고 경영할 수 있도록 지원 강화"

구리시 경제인연합회 9월 월례회의 개최

송은영 교수 특강…50여 명 경제인 참석

경기 구리시 경제인연합회(회장 이춘본)는 지난 17일 월례 회의를 열고, 특별 강연자로 송은영 교수를 초청해 '인상이 바뀌면 인생이 바뀐다'를 주제로 특강을 진행했다.

백경현 구리시장이 지난 17일 열린 구리시 경제인연합회 월례 회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

이번 월례 회의는 경제인들의 교류와 정보 공유를 위한 자리로 마련되었으며, 회원들은 송 교수의 강연을 통해 첫인상과 인상 변화가 개인의 삶과 비즈니스에 미치는 영향에 대해 깊이 있는 통찰을 얻었다.

이날 회의에는 백경현 구리시장도 참석해 "기업과 소상공인 여러분이 안심하고 경영에 전념하실 수 있도록 함께 고민하고 지원 방안을 꾸준히 마련하겠다"며 "현장의 목소리에 귀 기울이며 실질적인 도움이 될 수 있는 정책 방향을 찾기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이춘본 회장은 "이번 특강이 회원사들의 대인관계 역량 강화와 비즈니스 경쟁력 향상에 이바지할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 주제의 강연과 교류 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.





한편, 구리시 경제인연합회는 지역 경제 활성화와 회원사 간 상호 협력 증진을 위해 매월 월례 회의를 열고 있으며, 이번 9월 회의에는 50여 명의 경제인이 참석했다.





