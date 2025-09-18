안산시, 시 승격 40주년 기념 슬로건·엠블럼 내달 10일까지 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 안산시는 내년도 시 승격 40주년을 기념하기 위한 슬로건과 엠블럼을 다음 달 10일까지 공모한다고 18일 밝혔다.

시는 공모를 통해 정체성과 승격 40주년의 의미를 직관적으로 담아내고, 쉽고 간결한 문구와 이미지로 시민 공감대를 형성할 수 있는 작품을 선정할 예정이다.

공모에는 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있다. 1인당 슬로건과 엠블럼 각 두 작품 이내로 응모할 수 있으며, 중복 수상은 불가하다.

참가 희망자는 참가신청서와 개인정보 활용 동의서 등 필수 서류를 시 홈페이지에서 내려받아 작성한 뒤 작품과 함께 이메일로 제출하면 된다.





심사는 ▲독창성 ▲함축성 ▲작품성 ▲활용성 등을 종합적으로 평가해 최우수상, 우수상, 장려상 등 총 6점을 선정한다. 결과는 10월 말 안산시청 누리집을 통해 발표한다. 자세한 사항은 시청 기획예산과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

