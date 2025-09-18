부산교통공사, 위챗페이 QR 승차권 서비스로 지역경제 활성화 우수사례 우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국인 관광객 편의↑ 부산 관광·소비 활성화 견인



내년 알리페이 등 해외 간편결제 연계 확대 계획

부산교통공사(사장 이병진)는 4월 도입한 '위챗페이 연계 QR 승차권 결제·이용 서비스'가 행정안전부와 지방공기업평가원이 주관한 '2025년 지방공공기관 지역경제 활성화 우수사례 공모'에서 우수상을 받았다고 전했다.

이 공모는 지방공공기관의 지역경제 활성화와 사회적 가치 실현 성과를 확산하기 위해 △지역상생·협력 △지역투자 활성화·일자리 창출 △창업 지원 △사회적 가치 실현 등 4개 분야에서 우수사례를 선정했다.

부산교통공사의 사례는 외국인 관광객 편의 개선과 지역경제 활성화 효과를 동시에 거둔 점에서 지역상생·협력 분야 우수사례로 평가됐다.

그동안 중국인 관광객은 환전 후 승차권 발매기에서 도시철도 승차권을 구매해야 하는 불편함이 있었다. 그러나 위챗페이 연계 QR 서비스 도입으로 환전 없이 바로 결제·이용이 가능해졌다. 특히 중국인 단체 관광객 무비자 입국이 허용되면서 외국인 관광객이 급증하는 시점에 적절한 서비스라는 평가다.

서비스 시행 후 중국인 고객 대상 승차권 매출은 기존 대비 약 61% 증가했다. 이는 교통편의 향상뿐 아니라, 백화점·면세점 중심이던 중국인 관광객 소비가 역세권 지역 상권까지 확대되는 효과로 이어졌다.

부산교통공사는 내년부터 알리페이 등 해외 주요 간편결제 서비스와의 연계 확대를 추진해 외국인 관광객 친화 교통환경을 더욱 강화할 계획이다.





이병진 사장은 "이번 수상은 민·관 협력을 통한 교통 서비스 혁신뿐 아니라 지역경제 회복과 상권 활성화에 기여한 결과"라며 "앞으로도 시민과 관광객 모두에게 편리한 교통환경을 제공하며 지역과 함께 성장하는 도시철도로 거듭나겠다"고 말했다.

부산교통공사가 위챗페이와 업무협약을 맺고 있다. 부산교통공사 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

