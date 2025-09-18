지자체 최초 'AI 발전협' 출범… 부산시·네이버클라우드, 부산형 AI 서비스 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시가 지자체 최초로 인공지능 발전협의회를 출범시켰다.

부산시(시장 박형준)는 오는 22일 오후 4시 해운대구 그랜드 조선 부산 볼룸홀에서 '제1회 부산시-네이버클라우드 인공지능(AI) 발전협의회'를 연다고 18일 알렸다.

이 자리에 이준승 부산시 행정부시장, 임태건 네이버클라우드 전무를 비롯해 시 관계자, 지역 IT기업 20여곳, 대학 및 공공기관 관계자 등 100여명이 참석한다.

이번 협의회는 지난 4월 부산시와 네이버클라우드가 체결한 '부산형 지능행정 구현을 위한 업무협약'의 후속 조치다. 민·관·학이 함께 참여하는 협력 플랫폼으로 ▲지역 IT기업과의 동반 성장 ▲데이터 생태계 강화 ▲전문 인재 양성 ▲공공서비스 혁신 등 4대 축을 중심으로 운영된다.

행사에서 부산시의 인공지능 행정 혁신 추진 현황 발표, 네이버클라우드의 공공 분야 인공지능 전환(AX) 전략 제언, 지역 IT기업의 기술 발표, 지역 대학의 연구 성과 공유 등 4개 분과가 진행된다. 이후 자유 네트워킹을 통해 부산형 인공지능 서비스의 발전 방향과 구체적 협력 과제가 논의될 예정이다.

시는 협의회 운영을 통해 상반기 동안 추진한 데이터 수집·정제와 학습데이터 확보 성과를 공유하고 이를 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 행정 혁신 성과를 확산한다는 방침이다. 또 협의회를 정례화해 ▲AI 기반 행정서비스 혁신 ▲공동 연구·실증 사업 ▲산학연 네트워크 강화 ▲전문 인재 양성 등을 체계적으로 추진해 지역 상생형 AI 산업 생태계를 조성하고 미래 신산업 창출로 이어간다는 계획이다.





AD

이준승 부산시 행정부시장은 "이번 협의회는 부산이 인공지능 혁신을 통해 행정 효율성을 높이고 지역 산업의 신성장 동력을 확보하는 계기가 될 것"이라며 "부산시와 네이버클라우드가 협력하는 만큼 민간 기업과 대학, 연구기관이 힘을 합쳐 부산형 인공지능 서비스 모델을 전국으로 확산시켜 나가겠다"고 말했다.

지난 4월 부산시와 네이버클라우드가 지능행정 구현을 위한 업무협약을 맺고 있다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>